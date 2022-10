Meisje (10) overleden bij zwaar ongeluk op A73, zes gewonden

Twee auto's reden door nog onbekende redenen tegen elkaar aan. Dit gebeurde rond middernacht. Het overleden meisje zat samen met haar 36-jarige vader in de auto. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis in Venlo. De vader en het meisje zijn afkomstig uit Gelsenkirchen in Duitsland.

In de andere auto die was betrokken bij het ongeluk zat een gezin met drie kinderen van 12, 7 en 4 jaar. Zij zijn allen overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht. Het is nog onduidelijk hoe het met hen gaat.