Bus en tram volgend jaar ruim 7 procent duurder

Rondom Den Haag betalen reizigers vanaf volgend jaar 0,187 euro per kilometer, ten opzichte van 0,174 euro op dit moment. Verder stijgt ook het basistarief van 1,01 euro naar 1,08 euro. Het basistarief is het bedrag dat iedere reiziger aan het begin van de reis betaalt en is landelijk vastgesteld.

Kinderkaartje goedkoper

Wel dalen de kosten van een kinderkaartje in het Haagse ov van 1,50 euro naar 1,00 euro. Daarmee wil HTM (groot)ouders met (klein)kinderen stimuleren om tijdens een dagje uit de bus of de tram te pakken. In Rotterdam mogen kinderen tot 12 jaar en 65-plussers ook in 2023 gratis reizen in het ov.