Inspectie: medewerkers gebruiken geweld in azc voor overlastgevers

De inspectie ging deze zomer twee keer onaangekondigd langs bij de opvanglocatie, omdat het signalen had gekregen dat er veel mis was daar. Ook bekeek de inspectie camerabeelden en werden er gesprekken gevoerd met medewerkers en ex-bewoners.

Na die bezoeken, beelden en gesprekken bleek uiteindelijk dat sommige woonbegeleiders hardhandig ingrijpen, terwijl zij daar niet toe bevoegd zijn.

'Asielzoekers geschopt en geslagen'

De inspectie schrijft in een bericht dat zij talrijke voorbeelden heeft gehoord van incidenten waarbij asielzoekers een klap of schop kregen. Ook in gevallen waarin de asielzoeker niet agressief was of zelfs al wegliep. Enkele woonbegeleiders zeggen dit gedrag 'normaal te vinden', terwijl dat alleen in gevallen van zelfverdediging, en dus als laatste redmiddel, mag.