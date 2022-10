Duurder en dunner? Tekort aan pulp raakt mogelijk ons wc-papier

De Belgische fabriek Essity, waar veel wc-papier voor de Nederlandse markt wordt gemaakt, zegt nog geen problemen te hebben. "We hebben op dit moment geen moeite met het produceren van toiletpapier", laat woordvoerder Gertie Eikenaar weten aan RTL Nieuws. Of dat mogelijk wel gaat komen, is gissen. "Dat is afwachten. Maar op dit moment produceren wij net zoals we deden voor de oorlog."

Toch hebben andere fabrieken al wel hun zorgen geuit. "Kopers vragen te veel van ons", zei Leonardo Grimaldi, die toezicht houdt op de pulpverkoop bij het Braziliaanse Suzano, 's werelds grootste producent. Veel producenten in Europa doen nu een beroep op het Braziliaanse bedrijf, maar die kunnen dat dus bijna niet meer aan.

Minder zacht wc-papier

De Finse papier- en verpakkingsproducent Stora Enso Oyj zei dat het door de slinkende voorraden in Rusland gedwongen was zijn samenstelling te wijzigen en pulp van lange vezels te gebruiken. Dat soort pulp maakt papier sterker maar gaat ten koste van de zachtheid. En die pulp is duurder.