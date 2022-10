LTO-leden hebben weinig hoop dat kabinet Remkes-rapport opvolgt

Verder oordeelde de LTO-achterban in doorsnee positief over het voorstel om tot een landbouwakkoord te komen. LTO-voorman Sjaak van der Tak gaf eerder aan dat niet zeker is of LTO zal meewerken aan de totstandkoming van een eventueel landbouwakkoord. Dat hangt volgens hem van een paar punten af. Alleen als er ruimte is voor de inbreng van de boeren is volgens hem overleg over een landbouwakkoord mogelijk.

Bevindingen rapport

Bijna een week geleden presenteerde Remkes de belangrijkste conclusies over de stikstofaanpak in zijn langverwachte rapport. Zo moet de halvering van de stikstofuitstoot in 2030 voorlopig blijven staan en moet het gewraakte stikstofkaartje van het kabinet van tafel. Dit zou voor te veel onrust zorgen.

Het kabinet moet daarnaast snel aan de slag met de allergrootste uitstoters. De 500 tot 600 grootste uitstoters, zowel uit de agrarische sector als uit het bedrijfsleven, moeten binnen een jaar worden uitgekocht, schreef hij. Daarmee wordt volgens hem slechts 1 procent van de boeren geraakt en komt er lucht in de rest van het proces.

"Onacceptabel", noemden boerenorganisaties dit advies. Een 'absolute no-go', zei Farmers Defence Force.