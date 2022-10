Grote anti-witwasactie politie tegen drugshandel: zeven arrestaties

De politie heeft vanochtend in Rotterdam en omgeving zeven verdachten aangehouden in een grootschalig onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighoudt met witwassen en handel in verdovende middelen. Het gaat om zeven mannen tussen de 34 en 56 jaar oud. Over het hele land verspreid doorzoeken honderden rechercheurs woningen en bedrijfspanden.

Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus de politie. Aanhoudingen in hele land De aanhoudingen zijn gedaan in Rotterdam, Bergschenhoek, Oostvoorne, Nieuwerkerk aan den IJssel, Uithoorn en Amsterdam. Ook zijn er invallen bezig in Valkenburg (Limburg), Montfoort, Den Haag en Denekamp. In het buitenland zijn er invallen in Luxemburg en Servië. "We zijn ongeveer twee jaar geleden gestart met dit onderzoek", aldus een woordvoerder van politie Rotterdam. "Onder leiding van het Openbaar Ministerie hebben we bewijs verzameld tegen de verdachten. Dit heeft ertoe geleid dat we vandaag op huiszoekingen zijn overgegaan." Dure auto's De zeven verdachten zitten inmiddels allemaal vast. Daarnaast zijn er computers, telefoon, dure auto's en bedrijfsadministratie in beslag genomen. De verwachting is dat de doorzoekingen de hele dag gaan duren. Rechercheurs krijgen daarbij ondersteuning van specialistische groepen zoals het arrestatieteam en de bewakingseenheid.