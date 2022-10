Verdachte Mallorca-zaak aangehouden in onderzoek naar cybercrime

In dat onderzoek zijn voiceberichten onderschept, waarin Lukas O. spreekt over zijn rol bij het geweld. In een via Telegram verstuurd voicebericht zegt O.: "Een paar gasten zijn gewoon kankerdom geweest. Die hebben gewoon die guy in coma getrapt en dat heb ik gelukkig niet gedaan."

Via Telegram

In een ander bericht zegt hij: "Ja, Ik heb volgens mij die gast twee trappen of zo gegeven. Maar dat was gewoon nog... ik heb gewoon twee trappen of zo gegeven, maar dat was gewoon nog terwijl die guy nog gewoon stond. Terwijl zij nog terugvochten, zeg maar." Onduidelijk is wie O. bedoelt met 'die gast'. O. wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman. Er zijn op die avond ook nog andere jongens mishandeld.