'Ik ben homo'-grap voetballers totaal mislukt: 'Wat een fantastisch rolmodel, dacht ik echt even'

Puyol maakte later zijn excuses voor zijn 'grap', maar doordat hij het nodig vond een grap te maken, was het leed al geschied. En dus worden coming-outs door deze grapjes mogelijk weer even uitgesteld, zegt Thomas. "De aandacht voor het moment van de coming-out is belangrijk, maar het normaliseren van de lhbti-gemeenschap levert op dat vlak veel meer op."

'Safe plees'

Volgens Tijsma van het COC is de coming-outday nog ontzettend nodig. Misschien wel meer dan in andere jaren. "We zien dat de acceptatie stagneert. Dat vind ik best zorgelijk. Ook in Europa gaan veel landen ons voorbij als het gaat om de rechten van de lhbti-gemeenschap. We staan op plek 13, net na het invoeren van het homohuwelijk stonden we bovenaan."