Verstappen compleet verrast na race: 'Ben ik wereldkampioen?'

Maar ook daarna ontstond er weer twijfel. "Ben ik het nou wel of niet?", zei Verstappen vlak voor de podiumceremonie tegen iemand van de organisatie.

Nadat de organisatie van de Formule 1 met het verlossende woord kwam, kon ook Verstappen opgelucht juichen. Op het podium reageerde Verstappen voor het eerst op de definitieve winst: "Het is heel gek. Ik heb allerlei emoties", zei hij nadat het Wilhelmus voor hem had geklonken.

'Zulke jaren heb je niet vaak'

"Eerst win ik de race. En daarna dus ook het kampioenschap. We hebben zo'n ongelooflijk jaar gehad. Dit hadden we na vorig seizoen nooit kunnen bedenken. Mijn eerste wereldtitel was heel emotioneel. Maar deze tweede is mooier, omdat we zoveel geweldige races hebben gereden. Dit is een heel speciaal jaar. Zulke jaren heb je niet vaak. Ik ben iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes zo dankbaar. Iedereen werkt zo hard om de auto sneller te maken."