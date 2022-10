Dit restaurant zet terrasverwarmers uit vanwege energiecrisis

"We schrokken ons de pleuris", vertelt Marjolein Bosch, mede-eigenaar van restaurant Herberg Jan. Het bedrijf heeft een variabel contract bij energieleverancier NieuweStroom en waar ze daar eerst 4000 euro per maand betaalde, ging het maandbedrag in september naar 21.000 euro. "Daarom moesten we keihard op de rem."

'Scheelt heel veel'

Bosch besloot naar haar grote verbruikers te kijken en kon zo enkele besparingen doorvoeren: de vaatwasser gaat later aan, de frituurhapjes kunnen pas besteld worden vanaf 12 uur 's middags én de terrasverwarming brandt niet meer. "We hebben vier heaters op gas en zeven heaters op elektriciteit. Dat zijn echt grote verbruikers, het scheelt heel veel nu we ze uit laten."

In het restaurant in Heiloo hangen briefjes om de gasten te informeren over de maatregelen. "Iedereen begrijpt het gelukkig, want iedereen moet besparen, dus wij ook. We moeten deze energiecrisis samen door. En eerlijk gezegd: een heater is lekker, maar het kan in deze tijden natuurlijk écht niet meer."