Open Universiteit in de fout: 66 studenten kregen onterecht diploma

De twee studies moesten in 2017 goedgekeurd en geregistreerd worden, maar de universiteit is dit vergeten. Dat bevestigt de Open Universiteit na een bericht in De Limburger.

55 huidige studenten

Het gaat om de studies Master of Business Administration (MBA) en Master Loopbaan Management (MLM). Momenteel zijn 55 studenten met die studies bezig, en ook voor hen heeft de fout gevolgen. De Open Universiteit zegt aan een oplossing te werken.