Minister Yesilgöz knipt live op tv haar af voor Iran

"Ik doe graag een lok mee", zei Yeşilgöz. "De strijd hier is de zon op je huid mogen voelen, zelf mogen bepalen wie je wilt zijn, de wind door je haren voelen", zei de minister.

In Iran wordt bijna dagelijks geprotesteerd na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in een politiecel vorige maand. Amini was opgepakt door de religieuze politie omdat ze zich niet aan de strenge kledingvoorschriften zou hebben gehouden. Iraanse vrouwen verbranden uit protest hun hoofddoeken en knippen hun haren af. Om hun solidariteit te betuigen knippen vrouwen over de hele wereld demonstratief hun haar af.

Het moment dat de minister haar haar afknipt: