Steeds meer mensen hebben klimaatstress, dit kun je eraan doen

Jasper vertelt op sociale media waar hij precies verdrietig en boos van wordt. Hij noemt de omgekeerde vlaggen als één van de oorzaken. "Maar ook Kamerleden die het probleem bagatelliseren, nieuwsprogramma's die beide kanten van het verhaal belichten. Mensen op Twitter die ontkennen dat er überhaupt een klimaatcrisis is. Alles irriteert mij daar aan."

'Twee jaar geleden één patiënt'

Dat Jasper niet de enige is, ziet klimaatpsycholoog Sara Helmink elke dag. Steeds meer mensen maken zich zorgen over de staat van de planeet, over de toekomst van hun kinderen, voelen zich machteloos. Mensen kunnen flink piekeren en zwart-wit denken ligt op de loer. "We gaan er allemaal aan", is zo'n voorbeeld, beschreef Helmink in een rapport.

Waar Helmink twee jaar geleden één persoon met klimaatstress als cliënt had, is het nu 80 procent van al haar cliënten. "Dat komt voor een deel omdat ik mij ben gaan profileren, maar het groeit duidelijk."