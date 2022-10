Zij geven 190 euro energiecompensatie aan goed doel: 'Wil solidair zijn'

Dirk-Jan heeft besloten om het geld dat hij krijgt te schenken aan een fonds voor energie en armoede. "Ik wil solidair zijn met mensen in mijn omgeving. Ik vind het belangrijk om het geld weg te geven als je het niet nodig hebt, want voor veel mensen komt er echt een moeilijke tijd aan." Welk fonds het precies wordt, weet hij nog niet. Hij denkt aan de Voedselbank of het Armoedefonds. "Of ik geef het aan een goede vriend of kennis. Als zij dit ook willen natuurlijk."

Voor elkaar zorgen

De 380 euro van Jacqueline gaat naar de Voedselbank. "Ik heb de keuze om het geld op m'n spaarrekening te zetten of te geven aan een organisatie voor mensen die vastlopen. De Voedselbank zie ik als een organisatie die mensen in armoede meteen kan helpen en dat vind ik belangrijk. Want een van de eerste dingen die je nodig hebt, is eten."

Dirk-Jan en Jacqueline zijn niet de enige die er zo over denken. Op sociale media vragen meerdere mensen zich af aan welke fondsen zij het beste de 190 euro kunnen schenken: