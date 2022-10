Verdachte in zaak-Mallorca: 'Vechten is stomste fout ooit'

Na de verklaringen van Hein B. zal de rechtbank de zaak vanmiddag vervolgen met het bespreken van de feiten met de 19-jarige Mees T. Deze Hilversummer zit sinds gisteren weer in voorarrest, omdat hij de schorsingsvoorwaarden had geschonden. Na zijn vrijlating in januari gebruikte hij drugs en afgelopen zomer ging hij tegen het advies van de reclassering in met vrienden op vakantie. Het voorarrest van T. geldt tot de datum van de uitspraak, op 18 november.

'Hoop dat iemand verklaring geeft'

Gisteren begon de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. Eén van de rechters riep de groep van in totaal negen jonge Hilversumse verdachten op om openheid van zaken te geven, omdat iedereen ontkent met Heuvelman te hebben gevochten. Over die oproep zei B. vanochtend: "Ik was het helemaal eens met wat is gezegd. Dat wil ik ook ontzettend graag weten. Ik hoop dat iemand die meer weet iets verklaart."