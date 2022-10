HEMA verkoopt vegan hotdogbroodjes met kippenvlees: 'Niet zo handig'

De ophef gaat over een versie van de Hotdogkit: een voorverpakt broodje, met een zakje saus en een worstje. Je hebt ze in de varianten kippenvlees, varkensvlees en groente.

'Tekst niet aangepast'

En dat stond voorheen altijd groot op de verpakking, maar onlangs is het design van die verpakking veranderd. En dat is niet goed gegaan, laat een woordvoerder van HEMA aan RTL Nieuws weten. "Om praktische redenen is niet overal de tekst van het groenteworstje aangepast en staat er nu overal vegan op. En dat is niet handig."

De keten laat weten de tekst bij een volgende 'designwissel' aan te passen. Volgens de woordvoerder van het bedrijf kan dit enkele maanden duren.