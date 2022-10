Van flat tot vrijstaand huis: dit betekent het prijsplafond voor drie huishoudens

Maximaal 1200 kuub gas, 2900 kWh stroom en dat voor 1,45 per kubieke meter gas en 0,40 voor 1 kWh stroom. Dat zijn de cijfers voor het prijsplafond van energie. Het gaat in vanaf 1 januari, met een tussenvariant vanaf 1 november, waarbij termijnbedragen worden verlaagd. Met deze cijfers kun je je eigen kosten redelijk berekenen. We hebben de gevolgen voor fictieve huishoudens uiteengezet.

Voorbeeld 1: eenpersoonshuishouden in flat

Maurits is alleen en woont in een flat. Het gemiddelde verbruik van gas in een flat is volgens het Nibud 800 kuub per jaar. Het gemiddelde stroomverbruik per jaar voor één persoon is volgens het Nibud 1800 kWh. Die getallen zijn beide onder het energieplafond voor verbruik.

De kosten van gas zijn voor Maurits vanaf 1 januari daardoor straks met het prijsplafond maximaal 800 x 1,45 = 1160 euro per jaar.

De kosten voor stroom zijn komend jaar met het prijsplafond maximaal 1800 kWh x 0,40 = 720 euro. In totaal betekent dat 720 euro voor stroom + 1160 voor gas = 1880 euro per jaar. Per maand komt Maurits door het prijsplafond uit op 157 euro.