PostNL over ophef rond postbezorger Hermien (69): 'Fout gegaan'

Hermien ging vorige week met pensioen na bijna zeventien jaar voor het bedrijf te hebben gewerkt.

De ophef ontstond nadat Hermiens dochter, Cocky Drost, afgelopen weekend haar frustratie had geuit op sociale media. Ze was boos over de manier waarop PostNL afscheid nam van deze 'toegewijde, verantwoordelijke, flexibele en trouwe werknemer'.

'Niet goed gegaan'

PostNL laat in een reactie weten dat het intern gaat uitzoeken hoe dit precies fout kon gaan. "Normaal gesproken proberen we voor de mensen die bij ons weggaan altijd een passend afscheid te regelen", benadrukt de woordvoerder. "Dat is dit keer gewoon niet goed gegaan aan onze kant."

Een teamleider van het postbedrijf is wel naar het huis van Hermien toegegaan, maar besloot – omdat ze niet thuis was – slechts een doosje Merci en een cadeaubon van 10 euro door de brievenbus te doen.