Oud-tv-presentatrice en oud-Kamerlid Léonie Sazias overleden

Ze begon in 1980 als omroepster bij Veronica. Ook maakte ze programma's bij andere omroepen, zoals in 1985 en 1986 bij de AVRO de talkshow Ruud en Leonie met Ruud ter Weijden, en bij de TROS De Ojevaarsjo en Dierenmanieren, het laatste programma samen met Martin Gaus.

Sazias deed in 2006 haar intrede in de politiek met een eenpersoonsfractie in de Hilversumse gemeenteraad. In 2014 behaalde ze als lijsttrekker van Hart voor Hilversum zes zetels. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 werd ze op een tweede plek van de lijst 50PLUS geplaatst en met een opvallend groot aantal voorkeurstemmen (ruim 51.000) in de Tweede Kamer gekozen.

Darmkanker

Léonie Sazias bleef Kamerlid tot 2021, maar moest zich wel bijna acht maanden laten vervangen vanwege bij haar geconstateerde darmkanker. Om die reden stelde zij zich niet voor herverkiezing beschikbaar. Bij haar vertrek uit de Kamer vorig jaar kreeg Sazias een koninklijke onderscheiding.

In haar actieve periode diende zij met enkele andere Tweede Kamerleden een initiatiefnota in die een grote stap voorwaarts betekende in de kankerbestrijding.