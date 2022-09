Grote bedragen cash gevonden in zaak met Jumbo-topman Van Eerd

Op meerdere plekken in Nederland zijn in het kader van de zaak doorzoekingen uitgevoerd in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de fiscale opsporingsdienst FIOD en het OM. Onder meer de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther werd daarbij doorzocht.

Woensdag bleek dat de 58-jarige hoofdverdachte, Theo E., langer vast blijft zitten. Van Eerd werd eerder al vrijgelaten.