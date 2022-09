Kun jij het beter? Daag je gemeente uit met het uitdaagrecht

Dieter Möckelmann was initiatiefnemen voor zwembad De Fuut: "Samen met zo'n 150 vrijwilligers hebben we er alles aan gedaan de sluiting te voorkomen. Via een burgerinitiatief hebben we de gemeente uitgedaagd. En we zijn nu voor het 7e seizoen open."

Geen schaamlap

Möckelmann is blij dat het gelukt is en is ook positief over de gemeente die er in mee is gegaan. Dat nu iedereen het recht krijgt een gemeente uit te dagen vindt hij 'geweldig'.