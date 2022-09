Zes beveiligers verdacht van betrokkenheid bij dood Poolse man

De Poolse man zou op het festival Breda Barst voor overlast hebben gezorgd en werd van het terrein verwijderd. Daarbij verzette de man zich waardoor de beveiliging hem onder controle probeerde te houden tot de politie aankwam, stelt de politie. Agenten zagen dat de man niet meer ademde en begonnen hem te reanimeren.

"Hij is daarna in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis vervoerd", vertelt een woordvoerder. "Daar is hij overleden."

Op vrije voeten

Omdat het niet duidelijk is hoe het kwam dat de man onwel is geworden, worden in totaal zes beveiligers verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de man. "Vier van hen, in de leeftijd tussen 19 en 59 en komende uit Roosendaal, Breda, Dongen en Tilburg, zijn kort na het incident aangehouden."