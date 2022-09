Verwarming aan, gasverbruik stijgt: 'Maar we besparen nog steeds'

De vraag is of we de gasbesparingen wel vol kunnen houden, nu de temperatuur daalt. Vandaag wordt het bijvoorbeeld niet warmer dan een graad of 12, terwijl het normaal rond deze tijd van het jaar 18 graden is. "Het is nu echt te koud voor de tijd van het jaar", zei Sebastiaan Aarts van Buienradar gisteren.

Verwarmingen gaan aan

De koudere dagen zie je meteen terug in de gascijfers, zegt Martien Visser. Nog steeds gebruiken we minder dan in andere jaren, maar dat is nu teruggelopen tot een procent of 10 zegt hij. Het gaat dan om het verbruik bij de regionale leveranciers zoals Stedin en Liander: "Die leveren het gas aan consumenten."

Volgens Milieu Centraal lijkt het erop dat mensen dit jaar wat langer wachten met de verwarming aan te zetten, en dat ze hem ietsje lager houden. "Ook zou het goed kunnen dat mensen energiebesparende maatregelen hebben genomen."