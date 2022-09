OM laat moeder dode baby Sem Vijverberg vrij, ze blijft verdachte

Het lichaampje van de jongen werd in januari 2006 ontdekt door spelende kinderen in een rietkraag van de Kapperskolk. Hij is door zwaar geweld om het leven gebracht en achtergelaten.

Tachtig tips

De aanhouding van de moeder zestien jaar later is een doorbraak in de cold case. De politie kreeg, na een grote mediacampagne vorig jaar, ongeveer tachtig tips binnen. Uiteindelijk heeft een van deze tips ertoe geleid dat ze in beeld kwam.