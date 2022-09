Ze komen niet! Maar ze kwamen toch: dit leerden we van Project X Haren

Heel de provincie Groningen stond de avond van 21 september 2012 in het teken van één ding: de verjaardag van Merthe, die haar zestiende verjaardag vierde. Klinkt gek, toch was het zo. De Wereld Draait Door was live, er werd al dagen over gesproken op de radio en er werden talloze artikelen geschreven.

Evenement op Facebook

Voor mensen die het niet meer weten, even in het kort: Merthe had op Facebook een evenement aangemaakt voor haar verjaardag. Iedereen, ook mensen die Merthe niet kende, mocht aangeven of ze kwamen of niet. Het evenement ging een eigen leven leiden en al snel gaven duizenden, nee, tienduizenden mensen aan dat ze aanwezig zouden zijn. Maar zouden ze ook écht komen? Vast niet, was de gedachte.

Maar de jeugd dacht er anders over, vertelt journalist Wouter Holsappel. Hij maakte de afgelopen weken een podcast over Project X en sprak betrokkenen, aanwezigen en journalisten. "Op scholen zeiden jongeren al: hier gaan we sowieso naartoe. Het leefde echt heel erg."

Hoe het misging, zie je in deze beelden: