Rijbewijs voor automaat populair: 'Waarom zou je het jezelf moeilijk maken?'

Waarom ze niet meteen voor een automaatrijbewijs is gegaan? "Er rust denk ik toch een soort taboe op, ik dacht ook altijd dat dit voor oudere mensen was of voor mensen die het niet goed kunnen. Minder goede bestuurders rijden in een automaat, dat dacht ik."

Maar inmiddels ziet ze dat helemaal anders. "Over tien jaar worden er geen schakelauto's meer gemaakt, dus waarom zou je het jezelf nog moeilijk maken?"

Steeds populairder

Uit cijfers van het CBR blijkt dat steeds meer mensen kiezen voor een automaatrijbewijs. In 2016 deden ruim 2000 mensen examen voor zo'n rijbewijs, inmiddels is dat verdrievoudigd naar ruim 6000. In totaal deden dit jaar ruim 145.000 mensen een rijexamen.

Het valt het CBR ook op dat de gemiddelde leeftijd van de bestuurders die voor de automaat gaan langzaam aan het dalen is. "Dat doet vermoeden dat de doelgroep aan het verschuiven is naar de 'meer reguliere' bestuurder die gemiddeld rond de 20 is", zegt een woordvoerder.

In onderstaande grafiek is te zien dat het percentage automaatrijexamens ieder jaar groter wordt.

Aandeel eerste rijexamens in automaat