Vijf arrestaties bij Prinsjesdag, zes trekkers in beslag genomen

De eigenaren van de trekkers kunnen hun voertuig in de loop van vandaag ophalen, maar moeten dan wel direct vertrekken uit Den Haag.

Noodbevel

Boeren mochten zich niet op hun tractoren in de stad vertonen, besliste burgemeester Jan van Zanen eerder vandaag via een noodbevel. Hij wilde geen ordeverstoringen, zeker niet nu voor het eerst in drie jaar weer publiek welkom is op Prinsjesdag.

De politie laadde de trekkers vanochtend vroeg op een oplegger en voerde ze af. Er was ook een legervoertuig aanwezig om de tractoren mee weg te voeren. Bekijk hier de beelden: