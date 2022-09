Steeds meer exotische schildpadden gedumpt, sterven langzame dood

"Dat zag er natuurlijk superschattig uit, zo'n klein schildpadje in een klein bakje. Maar de schildpadjes werden groter en ook nog eens oud. Het gevolg was dat veel mensen ze beu waren en dan maar in een vijver plaatsten. Anderen zagen dat er schildpadden in het zonnetje zaten, en dachten dat dit een goede oplossing zou zijn voor hun eigen inmiddels niet meer gewilde huisdier."

Kunnen erg oud worden

Voor de meeste centra die andere diersoorten opnemen is de opvang van exotische schildpadden een te grote last. "Andere dieren mag men namelijk herplaatsen en dient men dus alleen tijdelijk op te vangen", legt de woordvoerder uit.