Nederlands echtpaar verdronken in zee bij Torrevieja

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er inderdaad een 55-jarige vrouw en een 56-jarige man uit Noord-Holland zijn omgekomen. De ambassade heeft contact met de familie voor consulaire bijstand.

In moeilijkheden

Meerdere mensen op het strand zagen gistermiddag dat het stel in moeilijkheden was gekomen in het water. De vrouw zou eerst haar man hebben willen helpen, maar kon daarna zelf ook niet meer terug bij de kust komen.

Het personeel van een restaurant aan het strand sprong het water in om de twee te redden. Toen ze uiteindelijk aan land gebracht konden worden, waren de hulpdiensten gearriveerd. De vrouw was toen nog in leven, maar overleed korte tijd later.

Geen strandwachten

Het strandseizoen bij Torrevieja liep vorige week af, dus er waren geen strandwachten meer aanwezig. Volgens de Spaanse nieuwssite El Español hing er een rode vlag om mensen te waarschuwen voor de gevaarlijke stromingen in het water, maar andere media melden juist dat die vlag ontbrak.

Er stond in elk geval een harde wind, waardoor de golven hoog waren. Vorig jaar verdronken vier mensen in vergelijkbare omstandigheden in de buurt van Torrevieja.