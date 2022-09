Koning in Troonrede: zorgwekkend dat mensen het vertrouwen verliezen in bestuur

"De bestaanszekerheden staan onder druk, armoede neemt toe. Mensen voelen zich onvrij, uit angst voor harde reacties." De koning zei ook dat onze bestaanszekerheden onder druk staan. "Onze huidige manier van leven stuit op sociale en ecologische grenzen."

Veel onzekerheid

Er is volgens de koning onzekerheid over onder andere koopkracht, woningnood en ook over het asielprobleem. "Al deze onderwerpen zijn bepalend als het gaat om de manier waarop wij straks wonen, werken, ondernemen en met elkaar samenleven. Het is pijnlijk dat mensen moeite hebben om hun rekeningen te betalen."

De koning sprak ook over houvast: "Dat ontlenen we aan de manier waarop we in het verleden grote veranderingen hebben doorgemaakt. Niet alles hoeft tegelijk. Achteraf zien we pas hoe ingrijpend veranderingen zijn geweest."

Ook de toeslagenaffaire kwam langs in de Troonrede: "Pijnlijk en beschamend dat zoveel mensen in problemen zijn gekomen door fouten van de overheid."