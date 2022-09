Hoera, een prijsplafond: kan mijn maandbedrag nu naar beneden?

Energie wordt voor de consument dus goedkoper, zeker voor de mensen die minder verbruiken dan de gemiddelde 1200 kuub gas en 2400 kWh stroom per jaar. Verbruik je meer? Let dan goed op, want dat kan nog altijd in de papieren lopen.

Energiebedrijven zeggen nog niets

Blijf je onder dit verbruik, dan betaal je een fors lager bedrag. Dit wordt het prijsplafond genoemd. Wat betreft prijs wordt gedacht aan een prijsplafond van ongeveer 1,50 euro per m3 gas en 70 cent per kWh elektriciteit. Per 1 november zou dat moeten worden aangepast. Maar wat doe je in de tussentijd met je maandbedrag, dat de laatste maanden misschien al wel vervijfvoudigd is?