Door een kommafout op Marktplaats is Willy 1300 euro kwijt: 'Je staat machteloos'

Haar moeder is nog altijd erg ontdaan van de situatie en dus vertelt dochter Ellen uit Amsterdam het verhaal over de pijnlijke boeking. "Mijn moeder scharrelt wel vaker op Marktplaats rond. Ze woont alleen en heeft het niet breed, dus ze moet op de kleintjes letten."

Komma-fout

De 82-jarige vrouw stuitte in juli op een leuk hoedje met een bloem van verkoper 'C' en besloot het te kopen. Maar in plaats van 13,25 euro maakte Willy per ongeluk 1325 euro over. "Een stomme fout, ze had gewoon die komma niet goed gezien. Maar zoiets kan natuurlijk gebeuren", zegt dochter Ellen.

Haar moeder kwam er al vrij snel achter dat het verkeerd was gegaan. "Ze zag dat ze opeens bijna geen geld meer op haar rekening had staan en was erg geschrokken."

De Ermelose legde meteen contact met 'C' maar die was van de aardbodem verdwenen. "We hebben van alles geprobeerd, op vriendelijke toon. Maar niets werkte. Haar Marktplaatsaccount is ook weg."