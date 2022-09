Toch geen aanmeldcentrum asielzoekers in Bant, gemeente zoekt alternatief

"We hebben met de gemeente en omwonenden gesprekken gevoerd. Het bleek dat er te weinig draagvlak was", zegt het COA. "Daarom hebben we het verzoek voor een aanmeldcentrum ingetrokken. We gaan graag met de partijen om tafel wat eventueel wel op die plek mogelijk is."

Op zoek naar andere locatie

Het COA wil wel nog steeds wel ergens anders in de Noordoostpolder een aanmeldcentrum vestigen en de gemeente gaat nu op zoek naar een alternatief. Onduidelijk is of het alternatief een andere locatie is waar een aanmeldcentrum kan worden gevestigd, of dat er een locatie wordt gezocht voor de opvang van specifieke groepen asielzoekers. Dat laat staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) via een woordvoerder weten.

Het aanmeldcentrum in Bant zou de locatie in Ter Apel moeten ontlasten en plaats moeten bieden aan 250 tot 300 asielzoekers. Zij zouden tijdelijk moeten verblijven in het nieuwe centrum in Bant, voor zij naar een asielzoekerscentrum zouden gaan.