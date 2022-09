Amalia maakt haar debuut op Prinsjesdag: 'Reken maar dat ze flink heeft geoefend'

5. Welke kleding kunnen we verwachten?

Zijn de ogen ieder jaar gericht op de japon van de koningin, dit jaar kunnen we ons voor het eerste keer verwonderen over de kleding van de 18-jarige kroonprinses. Marcella: "Volgens traditie zal ze een japon dragen, een lange(re) jurk dus, in combinatie met een hoofddeksel. Ik denk een fashionator; een combinatie van haarband en hoed. Ze moet volgens de etiquette iets op haar hoofd in ieder geval."

6. Wordt Amalia extra beveiligd?

"Ik ben heel benieuwd wat we daarvan gaan zien. Er worden daar nooit mededelingen over gedaan, maar de berichten dat de Mocro-maffia haar in het vizier heeft, maakt de beveiligingsvraag nog actueler. Voor het publiek zien de beveiligers eruit als gewone toeschouwers in het publiek. Ik ben erg benieuwd wat we ervan gaan merken."