Massale kritiek op Ongehoord Nederland, omroep wast handen in onschuld

"Middels taal en beeld wordt daarin een valse, racistische boodschap verkondigd die wij gezamenlijk kwalificeren als onjournalistiek, onethisch en in strijd met de kernwaarden van de NPO. Dat is het platform van de publieke omroep onwaardig. Wij spreken de omroep Ongehoord Nederland daar collectief op aan. Voor racisme is geen plaats in onze maatschappij."

Reactie Ongehoord Nederland

De omroep zelf zegt niet te begrijpen waarom deze uitspraken niet zouden kunnen en stelt verbaasd te zijn. Volgens het bestuur van Ongehoord Nederland is er geen sprake van racisme of discriminatie en is dat ook nooit de bedoeling geweest. Ook zegt de omroep afstand te nemen van racisme.