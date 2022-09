Nieuwe antistof RS-virus moet sterfgevallen bij baby's voorkomen

Het Europese geneesmiddelenbureau EMA is positief over een antistof die pasgeboren baby's moet beschermen tegen het levensbedreigende RS-virus. Zodra de Europese Commissie het middel genaamd Nirsevimab goedkeurt, mag het ingezet worden tegen het virus. De antistof is ontdekt door onderzoekers van het Amsterdam UMC.

Het RS-virus kan erg gevaarlijk zijn voor baby's. Jaarlijks belanden 150 tot 200 baby's op de ic met het verkoudheidsvirus, zegt het Amsterdam UMC. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) krijgen bijna alle kinderen in hun eerste levensjaar te maken met het virus en sommigen komen zelfs op de intensive care terecht. 118.000 sterfgevallen per jaar In Nederland sterven nauwelijks nog kinderen aan het virus, maar wereldwijd is het de tweede doodsoorzaak onder zuigelingen, zo schreef het UMC Utrecht in 2020 nog. Alleen aan malaria sterven nog meer pasgeborenen. Lees ook: Grote toename waterpokken onder kinderen, 'inhaaleffect na corona' UMC Utrecht: "Wereldwijd krijgen naar schatting 33 miljoen jonge kinderen per jaar de diagnose RSV-infectie, in meer dan 3 miljoen gevallen volgt ook een ziekenhuisopname. Jaarlijks veroorzaakt het virus 118.000 sterfgevallen onder jonge kinderen." Hoogleraar intensive care voor kinderen Job van Woensel van het Amsterdam UMC laat weten dat het middel wereldwijd veel leed en sterfte moet voorkomen. Wat zijn de klachten bij een infectie door RS-virus? De klachten zijn meestal: verkouden,

hoesten. Soms zijn de klachten erger: benauwd,

koorts,

longontsteking,

oorontsteking, vooral bij kinderen. Bron: RIVM