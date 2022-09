Mogelijk toch maximumprijs energie, maar invoering kan lang duren

Maar, benadrukken ingewijden, voor alle varianten geldt dat de invoering ervan niet op heel korte termijn kan, omdat het een zeer ingewikkelde maatregel is. Mogelijk komt het kabinet pas later volgende week met details over de energieplannen.

"Alles ligt op tafel", zegt minister Jetten van Klimaat en Energie in de Tweede Kamer. "We hebben niet de luxe om opties die gemeenten, partijen aandragen, bij voorbaat af te wijzen We besluiten snel wat het wordt. Maar het moet ook goed uitvoerbaar ziijn, aan elk plan zitten haken en ogen."

Niemand afsluiten

Nederland was, ook in Europa, altijd fel tegenstander van prijsplafond en maximumprijzen op energie. De afgelopen week is het kabinet naarstig op zoek naar maatregelen om de hoge energierekeningen af te remmen. Men wil voorkomen dat mensen deze winter worden afgesloten, omdat ze hun rekening niet kunnen betalen. Die afspraak kan met energiebedrijven worden gemaakt, maar er wordt nog gediscussieerd hoe een speciaal noodfonds om wanbetalers te helpen precies wordt ingericht.