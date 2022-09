René mishandelde zijn vrouw, nu helpt hij anderen met agressieproblemen  

Zelf heeft hij die cirkel inmiddels doorbroken, maar daar zijn een lange weg en veel ellende aan vooraf gegaan. Hij mishandelde zijn beide ex-partners en werd in 2013 veroordeeld voor het plegen van 'extreem huiselijk geweld'. Ook zijn (stief)kinderen waren slachtoffer.

'Vervelend kind'

Tot zijn vijftigste speelden agressie en geweld altijd een grote rol in het leven van René. Dat begon al in zijn jeugd. "Ik was een vervelend kind, werd altijd gezegd. Ik kon moeilijk stilzitten en kreeg thuis vaak klappen. Op een gegeven moment zei mijn moeder tegen de maatschappelijk werkster dat haar handen pijn deden van het slaan. Ze kreeg toen het advies om voortaan een pantoffel of mattenklopper te gebruiken. En mijn vader had veel grotere handen. Die sloeg me, als het in zijn ogen nodig was, als een bolletje wol zo in de hoek."

René wil de omstandigheden uit zijn jeugd niet als excuus gebruiken voor het plegen van huiselijk geweld. "Maar als je zelf altijd geslagen bent, weet je niet beter. Om in te zien waar mijn agressie vandaan komt, moet ik mezelf begrijpen en in de spiegel durven kijken. Als je nooit hebt geleerd dat praten beter is dan slaan, dan komt dat ergens vandaan."