Ouders Tara stellen rederij aansprakelijk voor fatale giekbreuk

Vorige week schreef de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat de giek afbrak vanwege houtrot. En dat was niet de eerste keer, want op 21 augustus 2016 en op 20 maart 2019 kwamen in totaal vier mensen om het leven doordat een gedeelte van een mast afbrak en op hen terecht kwam. In beide gevallen braken deze af, doordat ze waren aangetast door houtrot.

Veel mis in sector

De raad concludeerde dat er veel mis was in de zogeheten bruinevlootsector. Onder meer op het gebied van kennis, onderhoud en veiligheid gaat het niet goed. De OVV doet nu, net als de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie, verder onderzoek.

Zandijk stelt dat eerdere aanbevelingen niet zijn geïmplementeerd. Daarom zegt hij dat meerdere instanties 'in staat van verzuim verkeren'. Hij noemt ook de rol van verzekeraars 'niet proactief van aard' en roept de Tweede Kamer op 'de verantwoordelijke ministers hierover ter verantwoording te roepen'. Want: "Of een jaarlijkse apk-keuring door onafhankelijke en deskundige experts kan bijdragen aan veiliger personenvervoer, is aan de overheid. Zo kan en mag het niet langer doorgaan."