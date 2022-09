Complotdenker Micha Kat nog eens drie maanden langer vast

Kat wordt ook verdacht van opruiing tot geweld tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Via het onlineplatform Red Pill Journal verspreidde hij samen met medecomplotdenkers Wouter Raatgever en Joost Knevel ongefundeerde verhalen over vermeende satanische pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven.

Bloemen op kindergraven

Als gevolg van de internetuitzendingen kwamen tientallen complotdenkers begin vorig jaar naar een begraafplaats in Bodegraven om bloemen op kindergraven neer te leggen.