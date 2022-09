Menselijke resten gevonden in zoektocht naar vermiste Sumanta Bansi

"Een gesprek met de verdachte leverde nieuwe informatie op", meldt het Openbaar Ministerie in een persbericht. Vanmiddag hebben rechercheurs daarom gezocht op een locatie op een bedrijventerrein in Hoorn. In die zoektocht zijn menselijke resten aangetroffen.

Blauwe schermen

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan RTL Nieuws, na berichtgeving van De Telegraaf. Het is nog niet duidelijk of de menselijke resten afkomstig zijn van Sumanta. Dat moet 'verder onderzoek uitwijzen', meldt het OM.

"De familie van Sumanta is geschokt en verdrietig", liet advocaat Maartje Schaap namens de familie weten aan RTL Boulevard. "Ze zijn enorm emotioneel. Al die jaren dat er geen duidelijkheid is en dan dit bericht, dat komt heel erg binnen. Voor hen is het nu afwachten of het om de resten van hun Sumanta gaat."

De zoektocht wordt gehouden aan de rand van het bedrijventerrein genaamd Hoorn 80. Naast dat terrein ligt een waterloop. Het gebied is afgezet en er zijn blauwe schermen geplaatst. Mensen in witte pakken zoeken het terrein af.

In verwachting

De 22-jarige Bansi verdween in februari 2018 van het ene op het andere moment en is sindsdien spoorloos. Op het moment van haar verdwijning was de studente biomedische wetenschappen acht weken in verwachting van Manodj B., bij wiens gezin zij na haar overkomst vanuit Suriname inwoonde.