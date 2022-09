Ja, energie is duur, maar deze dingen moet je écht niet doen in huis

Het is niet de enige reden. In koude huizen krijgt schimmel namelijk meer kans. "We zijn een vochtig land. Als je huis vochtig wordt, kun je schimmels krijgen. En dat levert op den duur gezondheidsproblemen op."

Wat je wél kunt doen, zegt Donat van de Consumentenbond, is de temperatuur van je cv-ketel of combiketel verlagen. Maar let op: er is een verschil tussen een cv-ketel en een combiketel. Een cv-ketel leidt alleen water naar je radiatoren, die kun je op 50 graden zetten. Een combiketel niet. "Die vervoert ook water naar je kranen. Dan is lager dan 60 graden niet verstandig, want dan kan er legionella in de waterleidingen voorkomen."

2. Stroomkachels in huis halen

Ja, stroom is goedkoper dan gas. Maar omdat de stroom- en gasprijs nog altijd aan elkaar gekoppeld zijn, is ook die prijs enorm gestegen. Bovendien zijn stroomkachels vaak stroomslurpers, zeker als ze ouder zijn dan 10 jaar. "Alles wat oud is, is niet efficiënt", zegt Donat van de Consumentenbond.

Zij zegt wel: "Als je een kleine kamer wil verwarmen met zo'n kachel, dan zou het kunnen. Dan is het een rekensom wanneer je het voordeligst uit bent."