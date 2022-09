Duizenden mensen gedupeerd door drukte Schiphol: 'Ontzettend vervelend'

Vakbond FNV had gezegd dat door het wegvallen van de zomertoeslag meer beveiligers van Schiphol elders werk zijn gaan zoeken. Daardoor waren er tekorten bij de security, waardoor dus lange rijen wachtende passagiers ontstonden.

Morgen weer in gesprek

FNV gaat morgen weer in gesprek met Schiphol over de problemen met personeelstekorten. FNV-campagneleider Joost van Doesburg zei dat het uitgangspunt is dat mensen weer met plezier aan het werk kunnen op de luchthaven. Volgens hem kan de luchthaven daarvoor aan twee knoppen draaien: meer beveiligers of minder vluchten.

De woordvoerder van Schiphol zei dat het nog te vroeg is om te praten over een eventuele nieuwe toeslag voor beveiligers. "Maar we houden de vinger aan de pols en we kijken wat we kunnen doen."