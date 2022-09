Koopkrachtcrisis op tafel bij overleg kabinet en vakbonden

Voor het kabinet zou een stevige loonstijging volgend jaar een zegen zijn omdat dan de koopkracht van mensen die werken verbetert. Door de koppeling van de uitkeringen aan de lonen profiteren ook mensen met een uitkering van hogere lonen.

Mogelijk toch dit jaar nog maatregelen

Tijdens het overleg van maandag zal volgens ingewijden ook gesproken worden over maatregelen die nog dit jaar genomen kunnen worden om de koopkracht van mensen te verbeteren.

Het kabinet probeert met man en macht burgers die in de problemen komen door de extreem hoge energieprijs te helpen. Of dat zal lukken, is nog onduidelijk. Het is de bedoeling dat de ministerraad daar vrijdag een knoop over doorhakt.