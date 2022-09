Ouders overleden baby Ter Apel willen rapport in handen krijgen

In de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 augustus overleed Sem in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Openbaar Ministerie liet 2 september weten dat Sem niet door een misdrijf is overleden, er waren na uitgebreid onderzoek door onder meer de forensische opsporing en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 'geen strafbare feiten' naar voren gekomen.

'Ze willen weten wat er is gebeurd'

Korver heeft vandaag bij verschillende partijen het verzoek neergelegd om alle beschikbare rapporten te krijgen. "Wij willen het zelf in handen hebben en het daarna voorleggen aan onze eigen experts. Dan kunnen wij daarna zelf een oordeel vellen of het hierbij gaat om een misdrijf of niet. De ouders willen weten wat er met hun kind is gebeurd, dat lijkt me meer dan logisch."