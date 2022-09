Goud van Gouden Koets komt uit Suriname: 'Ongemakkelijk en pijnlijk'

De koning gaf aan dat 'het geen zin heeft om wat gebeurd is door de bril van onze tijd te veroordelen en te diskwalificeren'. "Simpelweg historische objecten en symbolen verbannen is beslist ook geen oplossing. In plaats daarvan is een gezamenlijke inspanning nodig die dieper gaat en langer duurt. Een inspanning die ons verbindt in plaats van verdeelt."

"We kunnen het verleden niet herschrijven. We kunnen wel samen proberen ermee in het reine te komen. Dat geldt ook voor het koloniale verleden."

'Koets moet in museum'

Als het aan Bijnaar ligt, is het nieuws over het goud op de koets nog meer reden om de koets niet meer te gebruiken. "Het is iets om in een museum te plaatsen, met goede uitleg daarbij over waar alles vandaan komt. Ik vind het goed dat de koets nu niet op straat is te zien, en zeker niet met de koninklijke familie daarin."