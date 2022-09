Willem-Alexander, Máxima en Beatrix naar uitvaart Elizabeth

De staatsbegrafenis van de Britse koningin Elizabeth is op maandagochtend 19 september in Westminster Abbey. Dat is de kerk in Londen waar de belangrijke huwelijken, kroningen en begrafenissen van de koninklijke familie plaatsvinden. Het is ook de plaats waar Elizabeth zelf in 1947 in het huwelijk trad met prins Philip. In 1953 werd ze er tot koningin gekroond.

Ook bij uitvaart Philip

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix waren vorig jaar ook bij de uitvaart van prins Philip. Die werd een stuk kleiner georganiseerd. Dat was vanwege de coronamaatregelen, maar ook vanwege het feit dat Philip in tegenstelling tot Elizabeth geen staatsbegrafenis wilde. Hij had daar wel recht op, maar Philip leidde al jarenlang een teruggetrokken bestaan en zag van de staatsbegrafenis af.