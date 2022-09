Herfstachtig weer in aantocht: 'Morgen 25 graden, vrijdag 16'

Richting het begin van de astronomische herfst (de meteorologische herfst begon al op 1 september) wordt het weerbeeld dus ook steeds meer herfstachtig. Er staan ook wat buien op de planning en ook de wind trekt wat aan, maar een echt herfststorm wordt zeker nog niet verwacht, zegt Schambergen.

Mist

Maar voor het zover is eerst nog twee dagen met zon. "In een groot deel van het land wordt het morgen 24 tot 25 graden. In het noorden wordt het iets koeler en komen we rond de 22, 23 graden uit. Over het algemeen wordt een prachtige najaarsdag."

Zo warm is het nu bij jou: