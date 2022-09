Doorbraak in cao-onderhandeling met NS, stakingen opgeschort

FNV meldt dat er is gesproken over 5 procent loonsverhoging met een minimum van 185 euro per maand. "Dus als 5 procent voor jouw salaris minder is dan 185 euro, stijgt je salaris met 185 euro", schrijft FNV in de brief. "Daarmee komt de loonsverhoging gemiddeld op 5,8 procent."

9,25 procent totaal

Per 1 januari komt er vervolgens weer 3,45 procent bij. "Dit maakt een totale structurele loonsverhoging van gemiddeld 9,25 procent zowel op primair als secundair loon over 18 maanden." Ook kunnen medewerkers in december 2022 een eenmalige uitkering van 1000 euro tegemoet zien en is dat ook in juli 2023 het geval.

Hieronder de hele brief aan de leden: