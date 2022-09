Honderden asielzoekers in de regen bij aanmeldcentrum Ter Apel

Honderden asielzoekers hebben zich gisteravond opnieuw verzameld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, zij stonden buiten in de regen en onweer te wachten. Volgens Roos Ykema van hulporganisatie MiGreat, aanwezig is in Ter Apel, ging het aan het einde van de avond om 500 mannen, 30 vrouwen en 20 kinderen.

De mensen namen plaats onder een snel opgezette tent en kregen poncho’s om toch nog een beetje droog te staan. Het Rode Kruis meldde eerder op de avond aan RTL Nieuws dat de noodopvang in Stadskanaal open is gegaan. Zo'n 200 mensen zouden daar onderdak kunnen krijgen. Geen bussen Het COA gaf aan eerst vrouwen en kinderen te verplaatsen naar de locatie in Stadskanaal. Hulporganisatie MiGreat meldt dat er geen bussen zijn om de mensen van Ter Apel naar Stadskanaal te brengen. Niet iedereen kon daar dus terecht, en daardoor moesten er voor het eerst sinds bijna twee weken weer mensen noodgedwongen buiten slapen in Ter Apel. Lees ook: Asieldebat: links boos over rem op gezinshereniging, rechts over geen asielstop MiGreat meldde dat zij tenten uitdelen aan mensen als er niks zou gebeuren. "Mensen zijn bang dat ze er nog de hele nacht zitten, ze verblijven in partytenten maar die zijn aan de zijkanten open", sprak Ykema gisteravond. Politie RTV Noord meldde dat de sfeer aan het begin van de avond nog goed was, maar dat die later omsloeg. De politie ondersteunt het COA op het terrein. Het COA meldde aan RTL Nieuws dat zij er alles aan zouden gaan doen om iedereen, met name kwetsbare groepen, onderdak te bieden.